Семь популярных продуктов, которые нельзя есть

Специалисты и медики рассказали о семи продуктах питания, от которых лучше отказаться для поддержания здоровья и долголетия.

«Большая часть доступных на прилавках йогуртов не так полезна, как думается обычным людям», – отметили специалисты.

В этих молочных продуктах отмечается переизбыток сахара, который сводит на нет все положительные свойства йогуртов. Поэтому их лучше делать самостоятельно.

Из-за избытка фруктозы и минимального содержания полезной клетчатки натуральные соки могут только навредить организму человека. Не способствуют долголетию и кетчупы. В них содержится слишком много рафинированного сахара, который способствует развитию рака и диабета. Стоит отказаться и от выпечки, в составе которой есть ингредиенты, которые приводят к повышению уровня инсулина в крови. Еще один не такой уж полезный продукт – соя.

В ней содержится большое количество фитоэстрогена, действующий на организм так же, как женский гормон эстроген. Переизбыток этого вещества приведет к нежелательным последствиям. Опасной может быть и рыба.

Повышенноесодержание в ней токсичных веществ перевешивает положительные свойства жирных кислот омега-3, которыми так богат этот продукт.