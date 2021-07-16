Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Назван помогающий избавиться от жира на животе продукт

Lenta.ru
1 час назад
Соевая паста твенджан, широко известная в Корее и часто используемая в национальной кухне, помогает в борьбе с ожирением. В частности, ежедневное употребление этой приправы позволяет избавиться от жира на животе, пишет Express.
Назван помогающий избавиться от жира на животе продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовал 51 взрослый человек с избыточной массой тела. Добровольцев разделили на две группы, первой из которых в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.
В финале эксперимента у тех, кто регулярно употреблял соевую пасту, зафиксировали существенное уменьшение массы тела и жира в организме. Таким образом специалисты доказали эффективность твенджан в борьбе против ожирения.
По словам экспертов, ежедневный прием десяти граммов твенджана уменьшает количество жира в области живота у взрослых.Этот фактор, в свою очередь, снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа.
Еда,Жир на животе,Жир на животе,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители