Назван помогающий избавиться от жира на животе продукт

Соевая паста твенджан, широко известная в Корее и часто используемая в национальной кухне, помогает в борьбе с ожирением. В частности, ежедневное употребление этой приправы позволяет избавиться от жира на животе, пишет Express.

Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовал 51 взрослый человек с избыточной массой тела. Добровольцев разделили на две группы, первой из которых в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.

В финале эксперимента у тех, кто регулярно употреблял соевую пасту, зафиксировали существенное уменьшение массы тела и жира в организме. Таким образом специалисты доказали эффективность твенджан в борьбе против ожирения.