Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз

Главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова, доктор медицинских наук Ольга Шарапова перечислила список заболеваний, при которых есть ягоду не рекомендуется. Ее слова передает портал "Доктор Питер".

Арбуз содержит множество полезных веществ: витамины групп А и С, В6, фитонутриенты, магний, кальций, натрий и фосфор. Последний макроэлемент помогает восполнить запас жидкости в организме и регулировать температуру тела.

Специалист отметила, что ягода хорошо утоляет и жажду, и голод. Также арбуз положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и кровяное давление, выводит шлаки из организма. Однако существуют заболевания, при которых порцию арбуза необходимо снизить.

"Мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не рекомендуется есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы", — рассказала Шарапова.

Лучше всего употреблять арбуз до обеда по 200-300 граммов в день и не смешивать его с другими продуктами.