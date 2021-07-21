Названы лучшие продукты для перекуса перед сном

Эксперт отметил, что такого рода продукты можно употреблять перед сном без зазрения совести. Он пояснил, что эти блюда насыщены аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста, благодаря которому человек худеет во сне.

Специалист добавил, что перед сном принимать белковые продукты не только можно, но и нужно. По словам Ковалькова, чем раньше мы отходим ко сну, тем активнее организм борется с жирами. Так, он может переработать до 150 граммов жировой ткани.