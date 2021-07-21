Экзотические продукты, которые могут быть опасны

Иногда еда может в прямом смысле напасть на вас из тарелки.
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Отправляясь в отпуск, мы планируем взять из путешествия все, что только можно. Однако в погоне за новыми впечатлениями можно попасть в довольно неприятную ситуацию, особенно если вы планируете попробовать незнакомое местное блюдо
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Мы расскажем о самых необычных блюдах и продуктах разных стран, которые могут даже напасть на вас из вашей же тарелки.
Фугу
Один из самых популярных деликатесов в мире, при этом один из самых опасных. Все знают, что этот вид рыбы невероятно опасен — в ней содержится огромная доза тетродотоксина. Только те повара, которые всю жизнь занимаются приготовлением этой рыбы, могут в какой-то мере обеспечить вам безопасность, но тут никто не может вам гарантировать, что вы не окажетесь в госпитале после ужина. Будьте аккуратны.
Осьминоги
На самом деле многие обожают осьминогов в различном виде, и для этого даже не нужно уезжать далеко, кроме того, в мясе осьминога нет никаких опасных элементов. Но корейцы пошли дальше, предложив клиентам своих ресторанов необычный пункт в меню: вы можете заказать живого осьминога. Вы можете выбрать свою «жертву» в аквариуме, после чего осьминога разделают и сразу же подадут вам. Проблема в том, что сырые щупальца могут застрять в горле, о чем редко предупреждают, и перекроют проход воздуха. Иногда владельцы заведений идут дальше, и оставляют осьминога целым, однако мы не советуем подобное развлечение с едой, так как даже небольшой осьминог так просто не сдастся и обязательно нападет.
Рамбутан
Красивые плоды, которые привлекают туристов, решивших провести отдых в странах Юго-Восточной Азии. Многие пробуют фрукт сырым, но после этого сталкиваются с тяжелейшим отравлением. Дело в том, что во фрукте содержится опасный фермент, который отрицательно влияет на работу желудка. Если вы страдаете гастритом, лучше вообще отказаться от этого чудного лакомства.
Средиземноморский краб
Казалось бы, что может быть не так с крабом, мясо которого можно встретить практически везде? Здесь важно учитывать момент, что мясо данного вида краба важно правильно приготовить, поэтому даже не пытайтесь сами этим заниматься. В средиземноморском крабе содержатся возбудители холеры, о чем не всегда предупреждают продавцы, поэтому мясо должно пройти тщательную и, главное, правильную обработку.