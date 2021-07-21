Экзотические продукты, которые могут быть опасны

Иногда еда может в прямом смысле напасть на вас из тарелки.

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Отправляясь в отпуск, мы планируем взять из путешествия все, что только можно. Однако в погоне за новыми впечатлениями можно попасть в довольно неприятную ситуацию, особенно если вы планируете попробовать незнакомое местное блюдо

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Мы расскажем о самых необычных блюдах и продуктах разных стран, которые могут даже напасть на вас из вашей же тарелки.

Фугу

Один из самых популярных деликатесов в мире, при этом один из самых опасных. Все знают, что этот вид рыбы невероятно опасен — в ней содержится огромная доза тетродотоксина. Только те повара, которые всю жизнь занимаются приготовлением этой рыбы, могут в какой-то мере обеспечить вам безопасность, но тут никто не может вам гарантировать, что вы не окажетесь в госпитале после ужина. Будьте аккуратны.

Осьминоги

На самом деле многие обожают осьминогов в различном виде, и для этого даже не нужно уезжать далеко, кроме того, в мясе осьминога нет никаких опасных элементов. Но корейцы пошли дальше, предложив клиентам своих ресторанов необычный пункт в меню: вы можете заказать живого осьминога. Вы можете выбрать свою «жертву» в аквариуме, после чего осьминога разделают и сразу же подадут вам. Проблема в том, что сырые щупальца могут застрять в горле, о чем редко предупреждают, и перекроют проход воздуха. Иногда владельцы заведений идут дальше, и оставляют осьминога целым, однако мы не советуем подобное развлечение с едой, так как даже небольшой осьминог так просто не сдастся и обязательно нападет.

Рамбутан

Красивые плоды, которые привлекают туристов, решивших провести отдых в странах Юго-Восточной Азии. Многие пробуют фрукт сырым, но после этого сталкиваются с тяжелейшим отравлением. Дело в том, что во фрукте содержится опасный фермент, который отрицательно влияет на работу желудка. Если вы страдаете гастритом, лучше вообще отказаться от этого чудного лакомства.

Средиземноморский краб