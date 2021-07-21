Безос после полёта в космос перечислил $200 млн повару и телеведущему

Богатейший человек Земли, основатель Amazon Джефф Безос после успешного полёта в космос вновь сделал многомиллионное пожертвование. На сей раз по $100 млн от бизнесмена получили шеф-повар и сооснователь некоммерческой организации World Central Kitchen Хосе Андрес, а также политический эксперт телеканала CNN Вэн Джонс, который занимается защитой прав заключённых. Общая сумма пожертвования составила $200 млн. По словам Безоса, получатели в праве распоряжаться деньгами, как захотят.

Фото: blueorigin.com blueorigin.com

О пожертвованиях Безос объявил во время пресс-конференции после своего первого полёта в космос . Трансляцию мероприятия в YouTube вела его космическая компания Blue Origin.

Безос выделил гранты в рамках своей инициативы Courage and Civility Award: деньги от основателя Amazon получают люди, которые пытаются решить глобальные проблемы.

Организация World Central Kitchen испано-американского шеф-повара и ресторатора Хосе Андреса помогает обеспечивать едой людей, пострадавших от различных природных катаклизмов по всему миру. В частности, проект помог накормить жителей Германии, где в середине июля произошло сильнейшее наводнение.

В свою очередь, американский адвокат и телеведущий CNN Вэн Джонс основал некоммерческие организации Dream Corps, Dream Corps Tech и Green for All, которые занимаются защитой прав заключённых, а также развитием зелёной экономики. По словам юриста, когда он узнал о получении гранта, то потерял дар речи.