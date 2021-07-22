Почему русские так любят сало?

Споры о том, полезно сало или вредно, ведутся почти так же долго, как о его родине. Это не мешает любителям сала есть его с горчицей и хреном, засаливать с можжевельником и натираться им от подагры.

Кто придумал сало?

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Существует стереотип, который активно поддерживается местным фольклором, что сало – украинский продукт. По мнению историка русской кухни Павла Сюткина, сало не имеет какого-то первородства.

«Сало готовили тогда, когда ни русских, ни украинцев, ни многих других славянских народов не было и в помине», – пишет он. «Его делали и готы, и галлы, и франки», а первые упоминания о сале встречаются в источниках Древнего Рима. Там из мрамора создавали специальные емкости, в которые укладывали куски свежего сала вперемешку с солью и специями».

В славянских источниках сало встречается в «Домострое», сборнике советов и правил жизни XVI века:

«И кашку всякую варить также, и хорошенько упарить с маслом или с салом».

Причем, это могло быть не свиное, а говяжье сало, растопленное в бочках. Такое сало шло на экспорт, оно же было самым распространенным внутри страны. В одной из самых старых русских книг по кулинарии «Русской поварне» Василия Левшина (1816 г.) также встречается говяжье сало, а свиное называют «ветчинным салом» или «шпеком».

Из чего производят сало?

Сало – это питательный запас или твердый жир, который хорошо откормленные животные накапливают перед зимой. В промышленных масштабах заготавливают жир свиней, быков, баранов и козлов. Свиное сало тверже и светлее, чем говяжье и баранье. В нем меньше всего жидкости, да и выращивать поголовье свиней научились довольно быстро. Поэтому когда сейчас говорят о сале, чаще всего подразумевают свиное.

Как есть?

Сало едят соленым, жареным, копченым, в виде смальца (вытопленное). Полезнее всего сало без термической обработки, поэтому чаще всего его едят засоленным.

Можно воспользоваться таким рецептом засаливания: сало обмыть холодной водой, обсушить, сделать небольшие надрезы, обильно посолить, добавить чеснок, черный перец, лавровый лист и другие специи. В такой соляной шубе сало нужно оставить на 3–4 часа при комнатной температуре, а затем завернуть в вощеную бумагу и фольгу, и отправить в морозилку. Для засаливания хватит полутора суток – затем сало можно смело есть.

Классическое сочетание – сало с черным хлебом, с горчицей или хреном, с солеными огурцами или с грибами. Можно его съесть и с более неожиданными овощами – с капустой, редькой и свеклой.