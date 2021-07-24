Россиянам рассказали, чем питаться после перенесенного COVID-19

Издание ФАН взяло интервью у врача Елены Соломатиной, в рамках которого специалист сообщила, какого рациона необходимо придерживаться после перенесенного коронавируса.

Отмечается, что коронавирусная инфекция является для организма большим стрессом даже после того, как человек выздоровел. Дело в том, что болезнь чревата рисками осложнений, которые проявиться могут не сразу, а через продолжительный период времени.

Соломатина обратила внимание на то, что после COVID-19 у людей может наблюдаться нарушение работы вкусовых рецепторов, обоняния. Кроме того, может возникнуть желание употребить богатую консервантами еду, тогда как обычная пища может казаться недостаточно вкусной.

“Надо понимать, что копчености, кондитерские изделия, продукты с искусственными добавками, как правило, довольно токсичны для организма, — подчеркнула врач-диетолог. —А ослабленный вирусом и его последствиями человек и так пережил определенную интоксикацию. Поэтому нагружать его еще и дополнительно, конечно, не стоит”, — отметила врач.