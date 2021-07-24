Врач: рис и стейки нельзя есть при депрессии

Эти продукты посоветовал исключить из рациона японский доктор Кенъя Миядзима, чтобы избежать депрессии сообщает портал “ИноСми”.

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По словам специалиста, “еда утомляет организм”, особенно это касается тяжелых продуктов, в частности, стейков из мяса или рыбы. Для их переваривания требуется много энергии, а также их употребление нагружает желудочно-кишечный тракт. После такого приема пищи человек становится вялым и устает, что может привести к усугублению нестабильного психологического состояния.

Также Миядзима призывает отказаться от готовой еды из магазина, поскольку она часто содержит добавки, способные навредить кишечнику. Нарушение работы кишечника приводит к тому, что организм вырабатывает меньше серотонина, отвечающего за радостные эмоции.

Советует японский доктор сократить употребление риса, сахара и хлеба, отмечая, что эти продукты могут влиять на колебание уровня сахара в крови. Эти колебания вызывают скачки инсулина и адреналина в крови, что в свою очередь может привести к раздражительности, а затем к плохому самочувствию.