Названы заряжающие энергией в жару продукты

Снизить влияние высоких температур на организм поможет правильный рацион, считают испанские диетологи. В статье, опубликованной изданием La Vanguardia, специалисты назвали семь продуктов, которые способны зарядить энергией в жару.

Диетолог Фатима Бранко посоветовала менять летом не только питание, но и привычный график. В частности, она советует не выходить на улицу в самые жаркие часы, как следует высыпаться, а также контролировать водный баланс.

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Что касается питания, специалист рекомендует избегать в жаркую погоду употребления сладких напитков, сладостей, выпечки и мороженого — все эти продукты содержат много сахара, а значит и влияние на энергию будет непродолжительным. Вместо этого следует включить в свой рацион огурцы, помидоры, свеклу, чечевицу, яйца, авокадо и овсяную кашу.

Бранко отметила, что сезонные овощи и фрукты — лучший способ для восстановления уходящей из организма воды. Огурец, в частности, состоит из воды на 97 процентов. В то же время, он содержит большое количество клетчатки, а также витаминов С и Е.

Помидоры также богаты витаминами и содержат много воды. Их можно употреблять с другой растительной пищей. Например, в виде гаспачо.

Говоря о свекле, специалист обратила внимание на ее увлажняющие и сосудорасширяющие свойства. По ее словам, этот овощ является идеальным вариантом для тех, у кого наблюдаются проблемы с кровообращением.

«В свекле есть вещество, ответственное за ее защитное действие на артерии, — это оксид азота, соединение, которое особенно хорошо в закусках, идущих перед главным приемом пищи, а это как раз случай свеклы и салатов из нее», — заметила диетолог Сусана Леон.

Эксперты также акцентировали внимание на том, что в летний сезон многие игнорируют бобовые, хотя именно в это время года их и следует есть. В частности, нут, чечевица, фасоль и горох снабжают организм энергией, клетчаткой и растительным белком. Особенно их рекомендуют тем, кто не хочет есть много рыбы и мяса.

Яйца специалисты сочли эталонным белковым продуктом, однако в сыром виде употреблять их в пищу не рекомендуется. Авокадо назвали кладезью полезных жиров, необходимых для правильного функционирования организма.

Говоря об овсяной каше, диетологи назвали продукт оптимальным вариантом для получения энергии с низким гликемическим индексом. Полезно будет и употреблять продукты со злаками, и пить коктейли, и лакомиться хлопьями в виде блинов или батончиков.

Подводя итог, диетологи предупредили, что высокие температуры могут отражаться на когнитивных способностях взрослых. В этой связи они упомянули исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения TH Chan при Гарвардском университете в США.