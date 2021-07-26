Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Что будет, если каждый день съедать банан

Даня Виттиг
1 час назад

Банан — самый популярный фрукт во всем мире. При этом банан не только распространен, он еще и очень полезен. "Рамблер" выяснил, что будет, если есть банан каждый день.

Что будет, если каждый день съедать банан
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сытость и бодрость

Банан станет отличным перекусом перед тренировкой, учебным или рабочим днем. Калий, который в нем содержится, защитит мышцы от судорог, а углеводы придадут организму сил и энергии. К тому же, есть не захочется еще долго.

Антистресс

В бананах содержится аминокислота триптофан — это аминокислота, из которой образуется серотонин. Многие называют его гормоном счастья. К тому же, в банане содержатся витамины группы B, они помогают бороться со стрессом.

Нет изжоге

Бананы богаты пектином, он обволакивает стенки желудка и создает на них пленку. Эта пленка помогает снизить агрессивное воздействие желудочного сока. Поэтому банан поможет от изжоги и поддержит при отравлении.

Давление

Содержащийся в банане калий участвует в балансе с натрием. В свою очередь, этот баланс влияет на нормализацию артериального давления. Если калия в организме достаточно, то кровяное давление не будет повышаться.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители