Что будет, если каждый день съедать банан

Банан — самый популярный фрукт во всем мире. При этом банан не только распространен, он еще и очень полезен. "Рамблер" выяснил, что будет, если есть банан каждый день.
Банан станет отличным перекусом перед тренировкой, учебным или рабочим днем. Калий, который в нем содержится, защитит мышцы от судорог, а углеводы придадут организму сил и энергии. К тому же, есть не захочется еще долго.
В бананах содержится аминокислота триптофан — это аминокислота, из которой образуется серотонин. Многие называют его гормоном счастья. К тому же, в банане содержатся витамины группы B, они помогают бороться со стрессом.
Бананы богаты пектином, он обволакивает стенки желудка и создает на них пленку. Эта пленка помогает снизить агрессивное воздействие желудочного сока. Поэтому банан поможет от изжоги и поддержит при отравлении.
Содержащийся в банане калий участвует в балансе с натрием. В свою очередь, этот баланс влияет на нормализацию артериального давления. Если калия в организме достаточно, то кровяное давление не будет повышаться.