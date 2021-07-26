Что будет, если каждый день съедать банан

Банан — самый популярный фрукт во всем мире. При этом банан не только распространен, он еще и очень полезен. "Рамблер" выяснил, что будет, если есть банан каждый день.

Сытость и бодрость

Банан станет отличным перекусом перед тренировкой, учебным или рабочим днем. Калий, который в нем содержится, защитит мышцы от судорог, а углеводы придадут организму сил и энергии. К тому же, есть не захочется еще долго.

Антистресс

В бананах содержится аминокислота триптофан — это аминокислота, из которой образуется серотонин. Многие называют его гормоном счастья. К тому же, в банане содержатся витамины группы B, они помогают бороться со стрессом.

Нет изжоге

Бананы богаты пектином, он обволакивает стенки желудка и создает на них пленку. Эта пленка помогает снизить агрессивное воздействие желудочного сока. Поэтому банан поможет от изжоги и поддержит при отравлении.

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