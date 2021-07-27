Названы полезные способы заготовки ягод на зиму

Врач-диетолог Елена Колотилкина назвала альтернативные и полезные способы заготовить ягоды на зиму. Об этом сообщает Sibmeda.

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По словам эксперта, самый распространенный способ заготовки ягод на зиму — варенье. Однако есть его без вреда для организма можно не чаще раза в неделю. Более здоровыми и правильными считаются сушка и заморозка ягод. Оба варианта просто реализовать в домашних условиях с помощью специальных сушилок и обычного холодильника с морозильной камерой.

Колотилкина рекомендовала делать ягодную пастилу. Для этого, по ее словам, нужно перемолоть плоды в мясорубке или блендере, а после выложить получившееся пюре тонким слоем на сушилку. В пастилу можно добавлять ароматные травы по вкусу, например, мяту. Хранится такая заготовка достаточно долго, но предварительно ее необходимо положить в банку или завернуть в пергаментную бумагу.

Диетолог назвала еще один способ — замораживать варенье без сахара. Для десерта подойдут любые плоды по вкусу: малина, клубника, крыжовник, смородина или жимолость. К кислым ягодам стоит добавить небольшое количество сахарозаменителя — инулин, стевию или трегалозу. Сначала нужно растолочь ягоды. Затем готовое варенье разложить в порционные пакеты или другие емкости и заморозить в морозильной камере. Перед употреблением продукт нужно заранее переложить в холодильник, лучше это сделать на ночь. Варенье можно добавлять в каши или съедать в качестве десерта.

Перед тем, как полакомиться вареньем, врач советует съедать продукты с высоким содержанием клетчатки, поскольку она снизит вред от сладости. Зелень или салат из свежих овощей станут своеобразным буфером и смягчат попадание активного сахара в кровь. «Варенье можно употреблять как лакомство — на десерт в небольшом количестве. Но, как и в случае со всей "запрещенкой" — чем меньше его будет в рационе, тем лучше»,