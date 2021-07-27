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Какие продукты помогают от молочницы

Анна Арсеньева
39 минут назад

Молочница - очень распространенное заболевание. Медики назначают препараты для ее лечения, а еще рекомендуют придерживаться специальной диеты. Она помогает не только вылечить заболевание, но и не допустить его развития.

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, почему возникает молочница и какие продукты необходимо добавить, а какие исключить из рациона, чтобы она не возникала. Например, для профилактики заболевания полезно есть тверды сыры.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты делают зубы желтыми.

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