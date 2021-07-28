Инфекционист предупредил об опасности суши

«Если мы берем ресторан, где для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без всяких обработок, высока вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Личинки паразитов могут находиться как раз в мясе рыбы»,

По его словам, в ресторанах для приготовления этих блюд используют замороженную рыбу. В такой ситуации не стоит беспокоиться, так как продукт размораживают перед тем, как приготовить.

«Последствия пищевых инфекций сильно зависят от изначального состояния организма. Крепкий молодой человек почувствует легкий дискомфорт в животе. А, к примеру, девушку с более слабым иммунитетом может ждать тошнота, рвота и боль в желудке в течение двух-трех дней»,

Он добавил, что заболевание сальмонеллезом может спровоцировать язвенный колит — воспаление кишечника и образование в нем язв. Оно лечится в течение длительного времени, подчеркнул Акинфеев. Кроме того, как отметил инфекционист, более серьезными последствиями для организма может обернуться употребление суши, которые были заказаны через доставку. Это связано с возможными нарушениями условий хранения и перевозки блюда, прокомментировал врач.