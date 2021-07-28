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Инфекционист предупредил об опасности популярного у россиян блюда

Lenta.ruиещё 3
30 минут назад

Любители суши могут столкнуться со смертельной опасностью. Об этом предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев в интервью Москве 24.

Инфекционист предупредил об опасности суши
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

«Если мы берем ресторан, где для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без всяких обработок, высока вероятность подхватить всевозможные паразитарные болезни. Личинки паразитов могут находиться как раз в мясе рыбы»,

— уточнил специалист.

По его словам, в ресторанах для приготовления этих блюд используют замороженную рыбу. В такой ситуации не стоит беспокоиться, так как продукт размораживают перед тем, как приготовить.

«Последствия пищевых инфекций сильно зависят от изначального состояния организма. Крепкий молодой человек почувствует легкий дискомфорт в животе. А, к примеру, девушку с более слабым иммунитетом может ждать тошнота, рвота и боль в желудке в течение двух-трех дней»,

— отметил врач.

Он добавил, что заболевание сальмонеллезом может спровоцировать язвенный колит — воспаление кишечника и образование в нем язв. Оно лечится в течение длительного времени, подчеркнул Акинфеев. Кроме того, как отметил инфекционист, более серьезными последствиями для организма может обернуться употребление суши, которые были заказаны через доставку. Это связано с возможными нарушениями условий хранения и перевозки блюда, прокомментировал врач.

«Например, для ребенка или пожилого человека такие кишечные инфекции опасны очень быстрым обезвоживанием. При отравлениях они стремительно теряют жидкость. Это заканчивается госпитализацией. А у пожилых людей — даже летальными исходами»,

— уточнил специалист.

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