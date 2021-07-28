Продукты для правильной работы щитовидной железы

Один из важнейших органов нуждается в постоянной поддержке.

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Один из самых главных органов нуждается в постоянной поддержке, а именно — снабжении полезными веществами и витаминами, тем более в летнее время гораздо проще найти натуральный источник витаминов в виде свежих фруктов и овощей. Однако есть продукты, без которых щитовидке придется непросто в любое время года, о чем мы и собираемся поговорить сегодня.

Яблоки

Фрукты, которые способны защитить щитовидную железу от раковых клеток, по крайней мере, в этом уверяют нас врачи. Для больше пользы яблоки не рекомендуется чистить, лишь тщательно промыть. Все дело в том, что в яблоках содержится витамин B17, которые очень важен для правильного обмена веществ.

Морская капуста

Довольно специфический продукт, который очень редко появляется в рационе городского жителя, и очень зря. В ламинарии содержится огромное количество йода, а этот элемент просто необходим для правильной работы щитовидной железы. Здесь важно помнить, что капуста не должна быть заправлена майонезом — только масло или совсем без заправки. Не добавляйте в организм лишний холестерин.

Орехи

Невероятно полезный продукт, содержащий практически все важные витамины. Щитовидную железу «интересуют» витамины C, E и B. Как правило, пациентам с нарушением в работе щитовидной железы специалисты рекомендуют добавлять в рацион грецкие и мускатные орехи в любом виде.

Красная рыба