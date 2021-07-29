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Россиянам дали совет по выбору соли

Стелла Шмель
1 час назад

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева дала несколько советов по выбору соли. Об этом пишет агентство "Прайм".

Во-первых, потребляемая соль должна быть обогащена йодом, это очень сильно влияет на здоровье.

"Чтобы выбрать качественную йодированную соль с гарантированным содержанием йода, соответствующим физиологическим потребностям, рекомендуем выбирать соль с российским Знаком качества",

- рассказала специалист.

В случае, если такой соли нет, то следует брать по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации). Именно там установлены уровни, соответствующие физиологическим потребностям человека.

Во-вторых, следует обращать внимание на информацию на упаковке: класс помола, содержание йода и срок годности.

"В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15мкг/г. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее 9 месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет".

Взрослым рекомендуется употреблять не более пяти граммов соли в сутки.

Ранее "Рамблер" писал, как выбрать полезную вареную колбасу.

Еда,Видео,Елена Саратцева,
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