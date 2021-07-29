Как готовят окрошку в разных регионах России

Окрошка — любимое россиянами летнее блюдо, которое готовят на основе овощей, зелени, мяса, яиц и горчицы. Холодный суп предлагают в сезонных меню ресторанов в разных вариантах: вегетарианском, мясном, диетическом. Конечно, возникает вопрос, какая окрошка правильная. На кефире, квасе, минералке, с мясом или без? Ответ простой — правильной окрошки нет. Особенность блюда в том, что везде его готовят по-разному. «Рамблер» рассказывает, как едят летний суп в разных регионах России.

Юг и Дальний Восток

В населенных пунктах рядом с морем в суп изначально добавляли не мясо, а рыбу, ведь она была доступней. Сейчас, конечно, это не так, но в некоторых ресторанах все еще можно заказать оригинальную рыбную окрошку. Кстати, изначально окрошка — блюдо вегетарианское: крестьяне готовили суп на основе сезонных овощей и зелени.

Поволжье

В Саратове готовят окрошку «по-бурлацки» с воблой. По легенде, рыбу в состав холодного супа начали добавлять бурлаки, которые жили и работали на Волге.

Черноземье

Любой липчанин или воронежец скажет, что лучшая окрошка — на белом квасе. Светлый напиток чуть сытнее и кислее традиционного: его готовят из светлого пшеничного и ячменного и солода.

Кавказ

Окрошка на кефире появилась в СССР: советские врачи свято верили в пользу «молочки» для желудка. А вот на Северном Кавказе блюдо готовят на основе других кисломолочных продуктов — мацони и тана. Вероятно, сказывается влияние соседей, армянской и грузинской кухонь, где холодные супы — неизменная часть рациона.

Башкирия

В Уфе можно попробовать необычное сочетание — окрошку на ряженке или айране. Заправляют суп традиционными овощами, добавляя капусту кольраби.

Татарстан