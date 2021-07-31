6 продуктов, которые нельзя есть натощак

Про еду вполне можно написать увлекательный роман или даже детектив. Одни продукты не «дружат» с другими. Некоторые продукты лучше есть только после основного приема пищи. И есть те, кто вообще держится особняком и приносят пользу организму только исключительно при «сольном» употреблении. Особенно много нюансов касается завтрака, ведь далеко не все полезно есть натощак.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

На завтрак можно есть все, что угодно, считают многие — хоть бутерброд с докторской колбасой, хоть эклер с заварным кремом. Почему? Потому что до вечера еще далеко и даже «вредности» успеют в течение дня «нейтрализоваться». В это «правило» верят даже те, кто к ЗОЖем уже «на ты».

Видео дня

Специально для читателей «Летидора» Александр Шкуркин (@balance.tela), консультант по нутрициологии, массажист, специалист по коррекции фигуры, поспешил развенчать подобные иллюзии. Эксперт назвал продукты и напитки, которые не следует есть натощак.

Хлеб и хлебобулочные изделия

А ведь многие считают, что как раз утром таким продуктам и место в рационе. Спешу вас разочаровать — нет, хлеб никакой пользы для организма не несет, он только ухудшает работу желудка.Всему виной дрожжи, которые добавляют в хлебные изделия при производстве. Они вызывают процессы брожения. Это может стать причиной возникновения того или иного заболевания, связанного с кишечником.

Сладкие булочки вызывают резкий всплеск сахара в крови и выброс инсулина.

Для людей с предрасположенностью к диабету и проблемам с щитовидной железой любовь к подобным продуктам — прямой путь к ухудшению здоровья. Употребляя их натощак, вскоре вы ощутите чувство голода и желание опять полакомиться чем-то сладким. А все потому что глюкоза быстро «эвакуируется» из крови.

Но не спешите весь хлеб записывать в черный список. Хлеб хлебу рознь, как говорится.

Отдавая предпочтение цельнозерновому хлебу без дрожжей, вы сможете помочь своему организму избежать проблем, которые могут возникнуть при употреблении обычного нарезного батона из магазина. Обращайте внимание на состав продукта!

Цельнозерновой хлеб не содержит быстрых углеводов и при приготовлении сохраняет максимальное количество полезных витаминов и минералов. Так что он отлично подойдет для завтрака.

Салат из свежих овощей

Звучит ЗОЖно, не правда ли? Ни в коем случае не умаляю пользу огурцов, капусты, зелени. Но эти продукты нельзя употреблять натощак. Все дело в находящихся в них кислотах, которые желудок с утра не готов встретить с улыбкой.

Такого к себе отношения слизистая желудка может вам не простить и в последствии данные продукты могут стать причиной развития гастрита и язвы.

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты — фрукты, которые лучше приглашать на бранч, нежели к завтраку.

Letidor.ru

Опять же, виноваты кислоты, входящие в состав этих продуктов. Они крайне пагубно сказываются на работе желудка, вызывая изжогу. Насколько неприятна изжога, думаю, знает каждый.

Банан

Проснулись, не успели позавтракать и по пути на работу съели банан. Отличная идея, думаете вы, ведь фрукт отлично нейтрализует чувство голода Так-то оно так. Но банан натощак — не лучшая идея. Многие диетологи своим пациентам при составлении рациона рекомендуют отказаться от этого продукта на голодный желудок.

Бананы богаты магнием и их употребление натощак оказывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему (особенно это касается людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы).

Если есть съесть натощак, скачок сахара в крови обеспечен. Людям с диабетом всегда нужно об этом помнить!

Жирное долгоусвояемое мясо

Неважно, только что приготовленные свежие стейки или вчерашний шашлык, я рекомендую не есть натощак такие продукты. Утром наш организм нуждается в энергии. А употребляя мясо, мы его еще сильнее нагружаем.

В результате мы получаем не заряд энергии, а чувство усталости.«Вроде бы поел, а сил не прибавилось», — как-то пожаловался мне друг-спортсмен, который всей душой верил, что мясо — это прямой путь к набору мышечной массы. Я дал ему совет не есть мясо на голодный желудок (перенести его на обеденное время), а начинать день со сложных углеводов. Разумеется, уже скоро его самочувствие улучшилось. Если у вас есть желание утром отведать чего-то белкового, отдавайте предпочтение легкоусвояемому мясу птицы — куриному филе, филе индейки.

Кофе

«Кофе — это неотъемлемая часть моего утреннего состояния», «Не могу без него проснуться» — я слышал десятки подобных доводов в пользу кофе натощак. А еще многие радуются, что выпитая на голодный желудок чашка кофе притупляет чувство голода. Что может быть лучше, чем сытость и бодрость одновременно, думают они.

Я вам скажу так — ничего хорошего в кофе натощак нет.Напиток раздражает стенки желудка, приводит к повышению уровня соляной кислоты и, как следствие, к негативным последствиям со стороны желудка.

Letidor.ru

Неприятные сюрпризы могут последовать не только со стороны ЖКТ, но и от нервной системы, на которую кофе влияет как возбудитель.

Самый здоровый, утренний заряд энергии дает полноценный завтрак, во время которого вы можете позволить себе чашечку кофе. А лучше, если вы ее выпьете, через час-полтора после приема пищи.