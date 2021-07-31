Назван сжигающий на животе жир напиток

Ученые назвали зеленый чай напитком, эффективно сжигающим жир на животе. Кроме того, избавиться от лишнего веса в этой области поможет регулярное употребление фруктов и овощей, сообщает Express.

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Специалисты объяснили, что жир на животе возникает возле таких важных органов, как печень и кишечник, что грозит риском развития заболеваний сердца и диабета второго типа. Ученые провели исследование, в котором участвовали взрослые жители Китая с высокой долей брюшного висцерального жира. Их разделили на две группы, одна из которых в течение 12 недель употребляла зеленый чай ежедневно.

Эксперимент показал, что приверженцы чая почти полностью избавились от жира на животе. Средняя площадь висцерального жира, масса тела и жировые отложения существенно сократились при употреблении этого напитка, обогащенного катехинами. Ученые считают, что зеленый чай ускоряет метаболизм, помогая организму тратить большее количество калорий.