Ученые: зеленый чай сжигает жир на животе

По мнению специалистов, зеленый чай является эффективным средством для того, чтобы убрать жир с живота, пишет Express.

Ученые провели исследование, в котором принимали участие взрослые жители Китая, у которых был отмечен высокий процент жира в области живота. Людей разделили на две группы, одна из которых ежедневно в течение 12 недель пила зеленый чай.

В результате эксперимента было выявлено, что жировые отложения в области живота, средняя площадь висцерального жира и масса тела существенно сократились у тех, кто включил в ежедневный рацион этот напиток.

Ученые предположили, что зеленый чай помогает организму тратить больше калорий, ускоряя метаболизм.