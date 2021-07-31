Москвичка раскрыла тайну молочного коктейля «по-советски»

Москвичка рассказала в сети о самом вкусном десерте, который она запомнила со времен советского детства — им оказался молочный коктейль. Воспоминаниями женщина поделилась на одной из страниц в Facebook.

Фото: Мослента Мослента

«Он был белый, сладкий, густой как сметана, сытный и с тугими пузырьками. Его делали в магазине "Соки-Воды" и соки-водовских отделах гастрономов», — написала женщина и сообщила, что готова раскрыть тайну молочного коктейля «по-советски».

По мнению москвички, весь секрет — в технике. «Там стоял серый металлический трехрогий миксер с никелированными стаканами, который ревел как турбина», — написала она.

Коктейль делали на глазах у покупателей. В большой никелированный стакан заливалось молоко, туда же бросали пару шариков мороженого и наливали из мерного стаканчика немного сиропа (обычно он был яблочным или грушевым). Автор поста помнит, что ожидание того, пока ревущий миксер взобьет коктейль, в детстве казалось мучительным.

«А потом СССР кончился. И кончились молочные коктейли. Миксеры без стаканов еще долго сиротливо торчали в магазинах. Потом пропали»,

— рассказала москвичка.