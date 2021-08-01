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Чем заменяют молочный жир в продуктах и надо ли этого бояться

Екатерина Ёлкина
2 часа назад

Не все внимательно читают этикетки в магазинах, но самые дотошные покупатели наверняка замечали, что на ценниках в молочном отделе часто можно встретить маркировки "БЗМЖ" или "СЗМЖ". "Рамблер" рассказывает, что они означает и какой продукт предпочесть.

Чем заменяют молочный жир и надо ли этого бояться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о заменителе молочного жира, аббревиатуры расшифровываются просто — либо продукт изготовлен без использования заменителя молочного жира, либо с ним. В России распространено мнение, что молочный жир заменяют пальмовым маслом. Это не совсем так. На самом деле для этого могут применяться и другие масла или их смесь, что чаще всего.

Что это дает? Применение растительных жиров для замены животных позволяет обогатить продукт полиненасыщенными жирными кислотами — Омега 6 и Омега 3. Это имеет особое значение для тех, кто следит за уровнем холестерина. В растительных маслах холестерина нет и никогда не было.

Еще одно важное преимущество такие продукты дольше не окисляются и лучше хранятся. А кроме всего прочего, стоят дешевле.

Но несмотря на все плюсы покупатели не слишком жалуют продукты, содержащие заменители молочного жира. А все потому, что недобросовестные производители могут использовать их для фальсификации продукции и не указывать на этикетке полный состав.

Бояться продуктов, содержащих заменители молочного жира не нужно, их можно смело включать в свой рацион и не переживать о том, что может подняться уровень холестерина в крови. Однако, чтобы быть уверенным в качестве продукта, стоит выбирать проверенных производителей.

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