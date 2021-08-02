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В первом российском регионе не выявили COVID

Ura.Ruиещё 24
1 час назад

В России за последние сутки выявлено 23 508 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 785 летальных исходов. Из статистики пропал Чукотский автономный округ, днем ранее в регионе было выявлено девять случаев заболевания.

В первом российском регионе не выявили COVID
Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости»Мурад Оруджев/РИА «Новости»

«За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека. За сутки вылечились 14 893 человека.

Москва остается лидером по числу новых случаев коронавируса. За сутки в столице COVID-19 был подтвержден у 3330 граждан. На втором месте регионов-лидеров Санкт-Петербург, где выявили 1914 новых случаев инфекции. На третьем месте — Московская область с 1596 заболевшими.

Среди регионов УрФО наибольшее число заражений в Свердловской области — 527 заболевших. В Челябинской области — 345 новых случаев инфекции, в Тюменской области — 285, в ХМАО — 197, в ЯНАО — 131, в Курганской области — 129 зараженных. В Пермском крае 466 заболевших.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что пандемия коронавируса в России не прекратится в ближайшие три года. У жителей все еще нет коллективного иммунитета, отмечает телеканал 360. Горелов также отметил, что в случае инфицирования индийским штаммом коронавируса болезнь проходит тяжелее, уточняет RT.

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