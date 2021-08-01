Ученые объяснили, почему пиво делает счастливее

Мы знаем, что после пары бокалов пива мир вокруг становится лучше, люди приятнее, а проблемы кажутся не такими уж неразрешимыми. Конечно же, этот эффект мы приписываем исключительно алкоголю, содержащемуся в пенном напитке. Но ученые из Университета Эрлангена – Нюрнберга исследовали пиво и механизм его воздействия на человека и сделали важное открытие. Оказывается, алкоголь играет здесь второстепенную роль, а счастливыми нас делают совсем другое вещество.

После тщательного исследования нескольких темных и светлых сортов пива, а также изучения многочисленных анализов крови, взятых у людей разного пола, возраста и степени пивного опьянения, исследователи выяснили, что виноват во всем хордеин (Hor­de­nine).

Это один из 13 тысяч веществ, которые, как оказалось, содержатся в обычном пиве, но действует он именно на дофаминовый рецептор D2. Благодаря этому воздействию, нас и посещает то радостное и легкое чувство, которое мы приписывали исключительно содержащемуся в пиве спирту.

Хордеин – это аналог нашего гормона радости дофамина, только содержится он в ячменном солоде. Кстати, из-за того, что поступает это вещество извне и постепенно, то попадает оно в центр вознаграждения в нашем мозге другим путем. Из-за этого действует оно гораздо качественнее и продолжительнее дофамина.