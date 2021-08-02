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Диетологи назвали способ есть хлеб и не набирать вес

Стелла Шмель
1 час назад

Американские врачи-диетологи перечислили способы, позволяющие есть хлеб и не полнеть. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Диетологи назвали способы есть хлеб и не набирать вес
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению диетолога Ребекки Льюис (Rebecca Lewis), важен состав хлеба, этим вопросом стоит озаботиться заранее.

"Если список ингредиентов начинается с сахара, сахарозы, фруктозы, кукурузного сиропа, белой или пшеничной муки, то такой продукт содержит преимущественно простые углеводы, и его употребление следует ограничить",

- говорит она.

А врач-диетолог Тасним Бхатиа (Tasneem Bhatia) считает, что нужно выбирать хлеб, приготовленный на закваске.

"Процесс ферментации дает множество полезных бактерий, которые помогают сбалансировать работу пищеварительную систему и управлять обменом веществ".

Также диетолог советует комбинировать хлеб с полезными жирами.

Ранее "Рамблер" писал, стоит ли есть хлеб с плесенью.

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