Диетологи назвали способы есть хлеб и не набирать вес

Американские врачи-диетологи перечислили способы, позволяющие есть хлеб и не полнеть. Об этом сообщает Eat This, Not That!
По мнению диетолога Ребекки Льюис (Rebecca Lewis), важен состав хлеба, этим вопросом стоит озаботиться заранее.
"Если список ингредиентов начинается с сахара, сахарозы, фруктозы, кукурузного сиропа, белой или пшеничной муки, то такой продукт содержит преимущественно простые углеводы, и его употребление следует ограничить",
- говорит она.
А врач-диетолог Тасним Бхатиа (Tasneem Bhatia) считает, что нужно выбирать хлеб, приготовленный на закваске.
"Процесс ферментации дает множество полезных бактерий, которые помогают сбалансировать работу пищеварительную систему и управлять обменом веществ".
Также диетолог советует комбинировать хлеб с полезными жирами.
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