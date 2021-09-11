Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

5 секретов приготовления идеальной гречки

Мария Кимакович
2 часа назад

Для того, чтобы приготовить идеальную и вкусную гречку на гарнир, необходимо придерживаться некоторых правил. Читайте о них в материале “Рамблера”.

5 секретов приготовления идеальной гречки
Фото: DepositphotosDepositphotos
  1. Для начала гречневую крупу следует хорошенько промыть в проточной воде, избавив ее от пыли и мусора.
  2. Затем на плите необходимо раскалить сковороду и выложить на нее промытую гречку. Обжарить в течение нескольких минут без масла, постоянно перемешивая. Так крупа станет более ароматной и избавится от лишней влаги после промывания.
  3. Далее в кастрюлю необходимо налить в кастрюлю определенный объем воды. Слишком большое количество жидкости приведет к тому, что гречка разварится и не будет рассыпчатой, если же пожалеть воды, крупа может недовариться или прилипнуть ко дну кастрюли. Обычно рекомендуют придерживаться пропорций 1:2 (одна часть гречки на две части воды). Другой вариант расчета — уровень воды в кастрюле должен быть выше поверхности гречки примерно на одну фалангу указательного пальца.
  4. Воду следует вскипятить и добавить в нее соль по вкусу и столовую ложку растительного масла. После этого поместить в кастрюлю промытую и обжаренную на раскаленной сковороде гречку.
  5. Когда каша начнет кипеть, накройте кастрюлю крышкой, но не целиком, а чтобы было накрыто примерно ¾ емкости. Варить гречку надо до полного исчезновения из кастрюли жидкости.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете сварить сочную и рассыпчатую гречку.

Еда,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители