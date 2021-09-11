5 секретов приготовления идеальной гречки

Для того, чтобы приготовить идеальную и вкусную гречку на гарнир, необходимо придерживаться некоторых правил. Читайте о них в материале “Рамблера”.
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Для начала гречневую крупу следует хорошенько промыть в проточной воде, избавив ее от пыли и мусора.
Затем на плите необходимо раскалить сковороду и выложить на нее промытую гречку. Обжарить в течение нескольких минут без масла, постоянно перемешивая. Так крупа станет более ароматной и избавится от лишней влаги после промывания.
Далее в кастрюлю необходимо налить в кастрюлю определенный объем воды. Слишком большое количество жидкости приведет к тому, что гречка разварится и не будет рассыпчатой, если же пожалеть воды, крупа может недовариться или прилипнуть ко дну кастрюли. Обычно рекомендуют придерживаться пропорций 1:2 (одна часть гречки на две части воды). Другой вариант расчета — уровень воды в кастрюле должен быть выше поверхности гречки примерно на одну фалангу указательного пальца.
Воду следует вскипятить и добавить в нее соль по вкусу и столовую ложку растительного масла. После этого поместить в кастрюлю промытую и обжаренную на раскаленной сковороде гречку.
Когда каша начнет кипеть, накройте кастрюлю крышкой, но не целиком, а чтобы было накрыто примерно ¾ емкости. Варить гречку надо до полного исчезновения из кастрюли жидкости.
Следуя этим нехитрым советам, вы сможете сварить сочную и рассыпчатую гречку.