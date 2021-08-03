Врач предупредила об опасных веществах в ягодах

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная заявила, что употребление ягод может привести к развитию болезней. Специалист предупредила об опасных веществах, которые могут содержаться как в домашних, так и в купленных ягодах, передает радио Sputnik.

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Бережная объяснила, что при созревании ягоды вбирают в себя компоненты окружающей среды, что может вредить человеку. Если приобретать их на стихийном рынке и употреблять, предварительно не помыв, то высок риск занести в организм кишечную инфекцию. Съедая чистую выращенную на обочине ягоду, человек все равно может отравиться тяжелыми металлами или нитратами.

«Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках. Это очень опасно», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Эксперт призвала с осторожностью относиться и к ягодам, выращенным на собственной даче. Если они расположены возле обочины, то стоит отказаться от их употребления, поскольку на них оседают различные вещества. Кроме того, земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и разными смолами. Если возле дачи построено производство, отходы с которого попадают в почву, то ягоды лучше не употреблять в пищу.

«Все зависит от того, где вы выращиваете свои овощи, фрукты и ягоды. Если ничего этого нет, то можете смело есть», — заключила диетолог.