Три способа проверить натуральность творога

Казалось бы, купить вкусный и хороший творог не должно составить труда. Увы, на деле все обстоит несколько иначе. Производители порой добавляют в продукт крахмал, соду, мел и другие вещества, из-за которых натуральным творог назвать уже точно нельзя. О том, как самостоятельно распознать “подделку” и больше не приносить в дом продукт недобросовестных производителей, читайте в материале “Рамблера”.
Самый распространенный способ, известный, вероятно, большинству. С помощью него можно легко проверить, не добавлен ли в творог крахмал. Ложку творога положите на блюдце и капните на него 1-2 капли йода. Если через несколько минут творог начнет синеть, значит, в нем много крахмала.
Проверить, не добавлены ли в творог сода или мел, тоже не составит труда. Немного творога разведите в небольшом количестве воду и добавьте в этот “коктейль” капельку лимонного сока или уксуса. Если в продукте есть сода или мел, они вступят в реакцию с кислотой и на поверхности появятся пузырьки.
С его помощью можно проверить, есть ли в твороге растительные жиры. В емкость с горячей водой надо добавить ложку творога и размешать. Дать воде остыть. если на поверхности вы заметили масляную пленку, в составе творога имеются растительные жиры. Качественный творог, кроме того, быстро растворится, а подделка собьется в плотные комки.