Три способа проверить натуральность творога

Казалось бы, купить вкусный и хороший творог не должно составить труда. Увы, на деле все обстоит несколько иначе. Производители порой добавляют в продукт крахмал, соду, мел и другие вещества, из-за которых натуральным творог назвать уже точно нельзя. О том, как самостоятельно распознать “подделку” и больше не приносить в дом продукт недобросовестных производителей, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Йод

Самый распространенный способ, известный, вероятно, большинству. С помощью него можно легко проверить, не добавлен ли в творог крахмал. Ложку творога положите на блюдце и капните на него 1-2 капли йода. Если через несколько минут творог начнет синеть, значит, в нем много крахмала.

Уксус или лимонный сок

Проверить, не добавлены ли в творог сода или мел, тоже не составит труда. Немного творога разведите в небольшом количестве воду и добавьте в этот “коктейль” капельку лимонного сока или уксуса. Если в продукте есть сода или мел, они вступят в реакцию с кислотой и на поверхности появятся пузырьки.

Кипяток