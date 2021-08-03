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Диетолог рассказала, какие продукты нельзя употреблять натощак

Катерина Саломе
2 часа назад

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала продукты, которые нельзя есть натощак. К ним эксперт отнесла кофе, соки цитрусовых, сладкие газированные напитки и острые приправы. Ее слова приводит телеканал "Звезда".

Какие продукты нельзя употреблять натощак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач заявила, что кофе лучше пить через некоторое время после завтрака, так как он подавляет аппетит, А употребление натощак острых приправ и соусов увеличивает риск развития гастрита или язвы.

"Утром это может быть бутерброд, намазанный чем-то - горчицей, хреном или чесночной приправой. Тоже взбадривает, помогает проснуться - с одной стороны, с другой - это прямехонькая дорога к гастриту",

- предупредила Белоусова.

По словам диетолога, наибольшую опасность в начале дня представляет газированная вода, особенно сладкая. Злоупотребление этим напитком натощак также приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. А свежевыжатые цитрусовые соки следует сочетать с полноценным завтраком - только так они не будут нарушать работу кишечника.

Ранее "Рамблер" сообща о том, что диетолог назвала вредный в жару завтрак.

Еда,ТК "Звезда",
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