Названа суточная норма потребления арбуза

Специалисты заявили, что суточная норма арбуза для взрослых не должна превышать полкилограмма, а детям следует есть от 80 до 150 грамм в день. При этом в беседе с РИА Новости эксперты отметили, что ягоду не стоит мешать с другими углеводными продуктами.

"Порция арбуза для малыша двух-трех лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к трем-шести годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти",

- высказалась педиатр Марина Лерман, добавив, что ягоду не следует давать малышам до двух лет, чтобы избежать пищевой аллергии.

Врач-терапевт Елена Тихомирова, тем временем, рекомендует взрослым ограничиваться 500 граммами арбуза в день. По ее словам, ягоду можно есть в любое время дня, но не стоит злоупотреблять ей перед сном.

"Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20-30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир",

- рассказала Тихомирова.