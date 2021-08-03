Диетолог рассказала о правильном способе есть шоколад

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд (Leanne Ward) рассказала, как правильно есть шоколад. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам эксперта, шоколад можно есть каждый день, но понемногу. «Чем заниматься самообманом, избегать его, ограничивать себя, а потом объедаться, лучше научитесь получать удовольствие, когда едите мало», — говорит она.

«Я всегда напоминаю своим клиентам, что на вкус один квадратик шоколада такой же, как 20, а самое большое удовольствие вы получаете, когда съедаете первые два или три квадратика», — объясняет Уорд.

Для максимального эффекта она советует выключить телевизор и наслаждаться каждым кусочком, пока ничто не отвлекает.