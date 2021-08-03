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Диетолог рассказала о правильном способе есть шоколад

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Австралийский диетолог Лиэнн Уорд (Leanne Ward) рассказала, как правильно есть шоколад. Об этом пишет издание Daily Mail.

Диетолог рассказала о правильном способе есть шоколад
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, шоколад можно есть каждый день, но понемногу. «Чем заниматься самообманом, избегать его, ограничивать себя, а потом объедаться, лучше научитесь получать удовольствие, когда едите мало», — говорит она.

«Я всегда напоминаю своим клиентам, что на вкус один квадратик шоколада такой же, как 20, а самое большое удовольствие вы получаете, когда съедаете первые два или три квадратика», — объясняет Уорд.

Для максимального эффекта она советует выключить телевизор и наслаждаться каждым кусочком, пока ничто не отвлекает.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала максимальное количество шоколада, которое допустимо съедать в течение дня. Эксперт считает, что в обычной ситуации суточная доза этого лакомства не должна быть больше одного-двух кусочков.

Еда,Елена Соломатина,
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