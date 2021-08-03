Кому и как нельзя есть арбуз

Август — сезон арбузов. С середины месяца на прилавках появятся спелые и сочные плоды, которые можно добавлять в десерты и салаты или есть отдельно. Несмотря на свою пользу и вкус, сладкая ягода противопоказана при разных состояниях здоровья. "Рамблер" рассказывает, кому стоит отказаться от арбуза.

Кому нельзя арбуз

Про арбуз придется людям с камнями в почках: под напором жидкости, которую организм выводит из тела, камни могут прийти в движение.

То же самое касается людей, которые недавно перенесли операции на органах мочеполовой системы.

У арбуза высокий гликемический индекс — 76. Ягода насыщает на время, но чувство голода вскоре возвращается и становится сильнее. Употребление ягоды вызывает резкий скачок сахара в крови, поэтому арбуз не рекомендуется диабетикам.

Наконец, арбуз не советуют при обострении болезней ЖКТ, колитах и диарее. Арбуз состоит в основном из воды (от 90%) и сахара.

С осторожностью Необходимость выводить жидкость из организма нагружает сердечно-сосудистую систему. Арбуз советуют ограничить людям, у которых проблемы с сердцем или сосудами.

Несмотря на то, что в арбузе мало калорий, на ягоду не советуют налегать худеющим. Безусловно, чуть-чуть ягоды не повредит, однако диеты на арбузе длиной в несколько дней опасны из-за скачков сахара в крови.

Как нельзя есть арбуз

Вместе с другой едой. Арбузы, как и другие фрукты и ягоды, следует считать самостоятельным приемом пищи. Плод не стоит смешивать с жирной и соленой едой, это чревато несварением желудка, изжогой или возникновением отеков. Лучшее время для арбуза — за два часа до или после основного приема пищи.

Особенно — с хлебом. Арбуз с черным хлебом — любое летнее лакомство многих людей. Однако у обоих продуктов высокий гликемический индекс. Такое сочетание вызовет резкий скачок сахара в крови, что приведет к подъему, а затем резкому спаду энергии.

Раньше середины августа. Большинство сортов окончательно созревают к середине августа. Купить качественный плод в начале месяца, конечно, можно, но слишком большая вероятность нарваться на кислый и даже испорченный продукт.

Не помыв. Многие не моют арбуз после магазина или рынка, что категорически неправильно. На корке могут быть бактерии, опасные для здоровья кишечника.

Польза арбуза