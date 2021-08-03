Кому и как нельзя есть арбуз

Август — сезон арбузов. С середины месяца на прилавках появятся спелые и сочные плоды, которые можно добавлять в десерты и салаты или есть отдельно. Несмотря на свою пользу и вкус, сладкая ягода противопоказана при разных состояниях здоровья. "Рамблер" рассказывает, кому стоит отказаться от арбуза.
Кому нельзя арбуз
Арбуз состоит в основном из воды (от 90%) и сахара.
- Про арбуз придется людям с камнями в почках: под напором жидкости, которую организм выводит из тела, камни могут прийти в движение.
- То же самое касается людей, которые недавно перенесли операции на органах мочеполовой системы.
- У арбуза высокий гликемический индекс — 76. Ягода насыщает на время, но чувство голода вскоре возвращается и становится сильнее. Употребление ягоды вызывает резкий скачок сахара в крови, поэтому арбуз не рекомендуется диабетикам.
- Наконец, арбуз не советуют при обострении болезней ЖКТ, колитах и диарее.
С осторожностью
- Необходимость выводить жидкость из организма нагружает сердечно-сосудистую систему. Арбуз советуют ограничить людям, у которых проблемы с сердцем или сосудами.
- Несмотря на то, что в арбузе мало калорий, на ягоду не советуют налегать худеющим. Безусловно, чуть-чуть ягоды не повредит, однако диеты на арбузе длиной в несколько дней опасны из-за скачков сахара в крови.
Как нельзя есть арбуз
Вместе с другой едой. Арбузы, как и другие фрукты и ягоды, следует считать самостоятельным приемом пищи. Плод не стоит смешивать с жирной и соленой едой, это чревато несварением желудка, изжогой или возникновением отеков. Лучшее время для арбуза — за два часа до или после основного приема пищи.
Особенно — с хлебом. Арбуз с черным хлебом — любое летнее лакомство многих людей. Однако у обоих продуктов высокий гликемический индекс. Такое сочетание вызовет резкий скачок сахара в крови, что приведет к подъему, а затем резкому спаду энергии.
Раньше середины августа. Большинство сортов окончательно созревают к середине августа. Купить качественный плод в начале месяца, конечно, можно, но слишком большая вероятность нарваться на кислый и даже испорченный продукт.
Не помыв. Многие не моют арбуз после магазина или рынка, что категорически неправильно. На корке могут быть бактерии, опасные для здоровья кишечника.
Польза арбуза
При отсутствии противопоказаний арбуз принесет здоровью только пользу. Дневная норма потребления сладкой ягоды — не более 300 граммов.
- Арбуз обладает отличным мочегонным эффектом, помогает при отеках, очищает почки.
- Небольшие дозы плода повышают чувствительность организма к инсулину.
- Ягода регулирует температуру тела.
- Арбуз содержит массу полезных веществ: витамины групп А и С, В6, магний, кальций, натрий и фосфор.
- Наконец, арбуз — это просто вкусный ингредиент многих летних блюд: салатов, десертов и холодных супов.