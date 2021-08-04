Названы доступные продукты для правильного питания

«Третья группа — это углеводы. Злаки, овощи, ягоды, фрукты и зелень. Можно купить рис, киноа, гречку, из овощей — свеклу, морковку, капусту, лук и чеснок. Все эти овощи можно есть и в сыром, и в термически обработанном виде»,