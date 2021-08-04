Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Россиянам назвали необходимые для правильного питания доступные продукты

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Нутрициолог Ксения Черная рассказала россиянам о доступных продуктах, необходимых для правильного питания. Их она назвала на своем YouTube-канале.

Названы доступные продукты для правильного питания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Недорогие виды животного белка, в первую очередь, это яйца: утиные, куриные, гусиные. Во-вторых, это костный бульон — кости на рынке стоят недорого, а бульон богат аминокислотами и минералами. Субпродукты гораздо дешевле, чем цельное мясо. К ним относятся: сердечки, желудочки, сердце, легкое, язык или печень»,

— отметила врач.

Она рекомендовала брать сельдь, скумбрию, треску, пикшу и морской язык. Кроме того, по словам Черной, белком богаты нут, маш, чечевица и горох.

Медик подчеркнула, что бюджетными продуктами, богатыми жирами, являются яйца, топленое масло, субпродукты, жирный бульон, орехи и масла. Покупая орехи на рынке, можно сэкономить, отметила нутрициолог.

«Третья группа — это углеводы. Злаки, овощи, ягоды, фрукты и зелень. Можно купить рис, киноа, гречку, из овощей — свеклу, морковку, капусту, лук и чеснок. Все эти овощи можно есть и в сыром, и в термически обработанном виде»,

— рассказала Черная.

Заготавливать ягоды с лета гораздо дешевле, чем покупать их в магазине зимой, заключила медик.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители