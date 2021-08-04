Два миллиона за бутылку: напиток Черчилля, Шанель и гонщиков

Четвертого августа 1668 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон, будучи экономом монастыря при аббатстве Отвильер, угостил братьев новым игристым вином, которое и стало прототипом современного шампанского. С тех пор его имя носит марка французского шампанского премиум-класса, а четвертое августа стало днем рождения этого праздничного напитка. Занимательные факты — в статье «Рамблера».

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Шампанское с самого начала было аристократическим напитком. Им действительно не только ужинали, но и завтракали, потому что завтрак у дворян был ближе к полудню, особенно если накануне они полночи провели на балу. Например, Уинстон Черчилль ежедневно пил шампанское в 11 часов утра. Игристый напиток воспел и поэт Игорь Северянин. Он назвал знаменитые «ананасы в шампанском» пульсом вечеров, позже это выражение стало синонимом беззаботной жизни.

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Правила этикета позволяли пить шампанское не только веселым гусарам, но и дамам, поэтому очень скоро игристое вино стало любимым напитком женщин. Традиция сохранилась даже в пуританские советские годы.

«Я пью шампанское только по двум поводам: когда влюблена и когда не влюблена», — говаривала легендарная Коко Шанель.

Ванна из шампанского — еще один атрибут красивой жизни в кино, однако повторять его в реальности не стоит. Кожа мгновенно впитает алкоголь, что может привести к тяжелому отравлению.

Кстати, фольга вокруг пробки изначально защищала шампанское от грызунов, а позже стала частью традиции. Сама пробка вылетает со скоростью 40 км/ч, а если оставить бутылку на солнце или сильно взболтать, то скорость может дойти до 100 км/ч.

Первый корабль, о борт которого при спуске на воду разбили бутылку шампанского, стал бронированный «Maine» в 1890 году. В дохристианские имена греки омывали новое судно вином, а викинги порой и кровью. В Средние века священник освящал корабль святой водой. Но после распространения протестантизма моряки вернулись к алкогольным напиткам. Все эти действия были призваны привлечь удачу.

А вот среди автогонщиков принято поливать победителей шампанским в честь триумфа. Традицию заложил гонщик Дэн Герни в 1967 году. Одержав победу в суточном марафоне, он откупорил бутылку шампанского и начал поливать всех вокруг. Сейчас это правило соблюдают даже в мусульманских странах, но вместо шампанского используют безалкогольный шипучий напиток.

Шампанское хорошо сочетается с овощными салатами без майонеза, сырами, орехами, пиццей, белым шоколадом, фруктовыми пирожными, зефиром. При этом десерты с кофе и лимоном испортят впечатление от вкуса напитка. А вот блюда с луком и чесноком, восточные сладости, копчености, соленая и жареная рыба не подходят к шампанскому и попросту убьют деликатный вкус напитка.