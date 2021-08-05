Эксперты Роскачества назвали лучшую ряженку, которая продается в российских магазинах. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В исследовании приняла участие продукция 20 торговых марок. Среди них лучшими названы ряженка «Авида», «Агрокомплекс», «Вкуснотеево», «ВкусВилл» (термостатная), «Вологжанка», «Домик в деревне», «Коровка из Кореновки» (термостатная), «Кубанский молочник», «Мясновъ» (термостатная) и «Рузская».

С другой стороны, в ряженке «Коровка из Кореновки» (резервуарная) нашли бактерии кишечной палочки. В целом исследованная ряженка — это качественный кисломолочный продукт, в котором содержатся достаточное количество полезных молочнокислых бактерий, заключили эксперты. Единственный производитель, в продукции которого их оказалось мало — «ЭкоНива». А в ряженке «Из молока нашей дойки» и «Большая кружка» белка оказалось меньше, чем установлено ГОСТом.