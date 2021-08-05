Популярные в России закуски вызвали недоумение у китайцев

Популярные в России закуски смогли порядком удивить китайцев. Привычные для наших соотечественников закуски китайцы назвали жесткой едой для мужественных людей. Об этом сообщает интернет-портал Sina.
Закуску из икры выделили из-за дороговизны.
"В глазах россиян это обычная закуска к выпивке. Такой подход не может не вызывать зависть у многих китайских гурманов".
Сырокопченая или соленая сушеная рыба китайцам напоминает сашими.
Китайцы считает, что сочетание селедки и картошки - это "довольно странно".
"Думаю, многие знакомы с запахом консервированной сельди и согласятся со мной, что он невыносим. Я не могу себе представить, какой вкус у селедки, если ее не мариновать?".
А вот соленые огурцы пришлись китайцам по вкусу и явно нравятся больше, чем вышеперечисленные закуски.
Ранее "Рамблер" писал, что диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна.