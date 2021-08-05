Как кавказцы маринуют шашлык с газировкой

Всем известно, что шашлык — "фишка" кавказской кухни. Конечно, у местных поваров есть много секретов для идеального маринада. Один из них — газированная вода. "Рамблер" разбирался, как бутылка минералки делает шашлык идеальным.

Берем свежее мясо, специи, пряные травы, колечки лука и бутылку минеральной воды. Оставляем мясо в маринаде на час и отправляем на шампуры. Но зачем нужна минералка?

Иракли Челидзе, шеф-повар ресторана грузинской кухни «Мзиури»:

"Шашлык замачивают для того, чтобы мясо стало мягче и разбухло. Использовать для этого можно любую обычную газированную минеральную воду. Обычно такой маринад используют для баранины или молодой говядины.

Что касается времени, то одного часа будет достаточно для того, чтобы мясо пропиталось ароматом пряностей и водой. Залить его нужно полностью, но не допускать, чтобы кусок плавал в воде", — рассказал Иракли Челидзе, шеф-повар ресторана грузинской кухни «Мзиури» изданию Aif.ru.

Шеф предлагает особенный рецепт шашлыка из баранины. Так, килограмм баранины нужно нарезать крупными кусками, залить его 500 мл газированной минеральной воды и оставить на час.