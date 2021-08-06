В Роскачестве объяснили, как выбрать и есть дыню

Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню и в какое время суток ее лучше есть. По мнению экспертов, спелую и вкусную дыню можно купить не только в конце лета, а вот есть ее лучше в первой половине дня.

"В целом спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти или совсем не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у перезрелого плода часто появляется характерный "винный" запах", - сообщили в пресс-службе.

Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то дыня переспела. По звуку шлепка или щелчка дыни обычно не выбирают, но это допустимо для сортов с толстой кожицей: у спелой дыни звук должен быть глухим.

"В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня – например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов за один прием", - сообщили в пресс-службе. Злоупотреблять дыней не стоит: она богата клетчаткой, которая в избыточном количестве может обладать слабительным эффектом

Для долгого хранения лучше выбирать неспелые плоды, с твердой коркой без повреждений. Хранить дыню лучше в темном и прохладном помещении.. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, но держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей.

Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике. Если отдельные кусочки поместить в контейнер с плотной крышкой или накрыть пищевой пленкой, они могут не портиться до трех суток.