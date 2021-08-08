Диетолог рассказала, какой хлеб лучше

Хлеб является тем продуктом, который есть на столе практически в каждой семье. Он не только вкусный, но и полезный, улучшает работу пищеварения и дает организму витамины группы В.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как правильно выбирать хлебобулочные изделия, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. По ее мнению, они, как и крупы, макароны или картофель, входят в основу любой пирамиды здорового питания. Именно поэтому содержание в рационе хлеба является очень важным.

— В некоторых случаях от хлеба можно отказаться, однако в таком случае человек должен подумать, откуда он будет получать те необходимые организму элементы, которые есть в хлебе, — пояснила диетолог.

Она добавила, что в хлебе содержатся медленные углеводы, обеспечивающие человека энергией, калориями, нужными для существования абсолютно каждой клетки организма. При этом эксперт уточнила, что в данном случае калории хлеба являются более предпочтительными, чем калории варенья или меда.