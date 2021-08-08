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Диетолог рассказала, как есть арбуз и не навредить себе

Даня Виттиг
1 час назад

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнёва рассказала о правилах употребления арбуза. Ее слова передает RT.

Диетолог рассказала, как есть арбуз и не навредить себе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Есть ряд ограничений по употреблению. Как любые фрукты или ягоды, мы всё-таки рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что всё-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее», — поделилась врач.

Кроме того, специалист посоветовала есть арбуз в первой половине дня.

«Лучше не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь, чтобы не приходилось прерывать сон... Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение, на набор веса. Потому что, когда мы недосыпаем, мы проще переедаем, набираем вес», — уточнила Селезнёва.

Отравиться арбузом возможно, поэтому так важно есть арбуз в сезон и интересоваться, откуда его привезли.

Ранее "Рамблер" сообщал, как выбрать дыню.

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