Диетолог рассказала, как есть арбуз и не навредить себе

«Есть ряд ограничений по употреблению. Как любые фрукты или ягоды, мы всё-таки рекомендуем не есть килограммами, особенно тем, у кого есть предрасположенность к набору веса, к сахарному диабету, потому что всё-таки ягоды содержат сахар — пусть и природный, а не белый, добавленный, но тем не менее», — поделилась врач.