Блогера из Китая шокировали продукты из российских магазинов

Пользователь китайского портала WeChat удивили продукты из российских магазинов. В Сети он рассказал о необычных товарах. Об этом сообщает РИА Новости.
Автора поразил свежеиспеченный черный хлеб. Его вкус он описал, как "слегка кислый и соленый", что может некоторых людям показаться специфичным. Мужчина оценил и хлеб белый, так как он сытный, качественный и недорогой.
Блогер уверен, что ни в коем случае нельзя не попробовать российские молочные продукты: свежее молоко, кефир, йогурт, сыры, творог, сметану и мороженое. Они обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения.
А колбасу из России он и вовсе назвал одним из местных деликатесов. Ее можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо, пишет автор. Он также рекомендует туристам обратить внимание на икру и на майонез, поясняя, что этот соус придает русским салатам характерный вкус.
Уезжая из России он посоветовал прихватить "бутылочку прославленного алкогольного напитка" - водки, а также несколько плиток шоколада, ведь Россия, по словам пользователя WeChat, "настоящее царство шоколада".
Ранее "Рамблер" сообщал, легко ли вернуть товар в магазин.