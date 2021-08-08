Блогера из Китая шокировали продукты из российских магазинов

Пользователь китайского портала WeChat удивили продукты из российских магазинов. В Сети он рассказал о необычных товарах. Об этом сообщает РИА Новости.

Автора поразил свежеиспеченный черный хлеб. Его вкус он описал, как "слегка кислый и соленый", что может некоторых людям показаться специфичным. Мужчина оценил и хлеб белый, так как он сытный, качественный и недорогой.

Блогер уверен, что ни в коем случае нельзя не попробовать российские молочные продукты: свежее молоко, кефир, йогурт, сыры, творог, сметану и мороженое. Они обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения.

А колбасу из России он и вовсе назвал одним из местных деликатесов. Ее можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо, пишет автор. Он также рекомендует туристам обратить внимание на икру и на майонез, поясняя, что этот соус придает русским салатам характерный вкус.