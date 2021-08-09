Россиянам рассказали, как выбрать спелые груши

По цвету спелость плода определить сложно, так как для каждого сорта характерен свой цвет. А плоды собирают еще недозревшими. Чтобы организовать дозревание в домашних условиях, нужно поместить их в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Процесс ускорится, если добавить спелый банан, грушу или яблоко.