Россиянам рассказали, как выбрать спелые груши

Как определить спелость груши, рассказали специалисты Роскачества.
Спелый плод - мягкий, проверить это можно, надавив на шейку вблизи черешка.
"Фрукт созревает от сердцевины к кожуре, поэтому самой первой становится мягкой шейка груши поблизости от черешка плода".
По цвету спелость плода определить сложно, так как для каждого сорта характерен свой цвет. А плоды собирают еще недозревшими. Чтобы организовать дозревание в домашних условиях, нужно поместить их в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Процесс ускорится, если добавить спелый банан, грушу или яблоко.
"Основной объем груш на российском рынке составляет импортная продукция. Тем не менее, в летнее время на прилавках можно встретить сезонные фрукты из Краснодарского края, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Дагестана",
- сообщает Роскачество.
Ранее "Рамблер" писал, как выбрать спелый арбуз без нитратов.