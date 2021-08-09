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Россиянам рассказали, как выбрать спелые груши

Стелла Шмель
2 часа назад

Как определить спелость груши, рассказали специалисты Роскачества.

Россиянам рассказали, как выбрать спелые груши
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Спелый плод - мягкий, проверить это можно, надавив на шейку вблизи черешка.

"Фрукт созревает от сердцевины к кожуре, поэтому самой первой становится мягкой шейка груши поблизости от черешка плода".

По цвету спелость плода определить сложно, так как для каждого сорта характерен свой цвет. А плоды собирают еще недозревшими. Чтобы организовать дозревание в домашних условиях, нужно поместить их в бумажный пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Процесс ускорится, если добавить спелый банан, грушу или яблоко.

"Основной объем груш на российском рынке составляет импортная продукция. Тем не менее, в летнее время на прилавках можно встретить сезонные фрукты из Краснодарского края, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Дагестана",

- сообщает Роскачество.

Ранее "Рамблер" писал, как выбрать спелый арбуз без нитратов.

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