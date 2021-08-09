Как приготовить кофе, который не будет горчить

Горечь в напитке ценится кофеманами и помогает быстро взбодриться утром. Однако не все люди любят горький напиток. «Рамблер» делится лайфхаками, которые спасут слишком горький кофе.

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Почему кофе горчит

Уровень горечи зависит от многих факторов. Один из ключевых — сорт. Самый горький сорт — это робуста, менее горькие — арабика или смеси. Далее терпкий вкус проявляется после обработки зерен: чем выше степень обжарки, тем более горьким будет кофе. Наконец, на вкус влияет способ приготовления — закрытый или открытый.

Как убрать горечь

Готовить открытым способом. Чем выше температура и давление, тем более горьким выйдет напиток. Самый горький кофе получается в эспрессо-машинах и гейзерных кофеварках. Кофе в открытых емкостях — в турке, кастрюле, воронке или фильтре — выйдет более нейтральным.

Не передержать на плите. При нагревании кофе в напитке образуются химические соединения меланоидины. Они придают продуктам, прошедшим термическую обработку, горьковатый привкус: вспомните, как слегка горчит хрустящая корочка стейка. Чем дольше держать на плите емкость с напитком, тем более горьким он получится. Главное правило любого кофемана — не доводить напиток до кипения.

Использовать чуть остывшую воду. Если залить перемолотые зерна кипятком, напиток почти наверняка получится горьким. После того, как чайник вскипел, дайте воде постоять 5-7 минут. Ее температура понизится до оптимальных 90—95°С, которые оптимальны для заваривания.

Добавить щепотку соли. Ионы натрия, содержащиеся в соли, снижают горечь. При этом сам кофе соленым не станет.

Добавить молоко или сахар. Если кофе не очень крепкий, можно перебить горечь сахаром или медом. Терпкий кофе спасут сливочные продукты: молоко или сливки.