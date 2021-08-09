Врач заявила об опасности творога

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности ежедневного употребления творога. Об этом сообщает "Ридус".
По словам медика, не стоит злоупотреблять творогом, так как из-за него могут возникнуть проблемы с почками.
"Творог в больших количествах (больше 100 граммов в день) противопоказан людям с заболеваниями почек, сердца, а также беременным вредно много творога. В продукте содержится легкоусвояемый белок, идет большая нагрузка на почки. Если ежедневно употреблять по 200 граммов творога, когда у человека есть какая-то предрасположенность к заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы, это может приводить к задержке жидкости и даже у некоторых людей может развиться почечная недостаточность", - сообщила диетолог.
Врач посоветовала ограничиться двумя порциями кисломолочных продуктов в день:
"Выпить на выбор стакан кефира или съесть 125 граммов натурального йогурта, или стакан нежирной ряженки. Съесть 100 граммов творога или несколько ломтиков сыра. Больше — не нужно, потому что не для всех это будет безопасным".
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