Врач заявила об опасности творога

"Творог в больших количествах (больше 100 граммов в день) противопоказан людям с заболеваниями почек, сердца, а также беременным вредно много творога. В продукте содержится легкоусвояемый белок, идет большая нагрузка на почки. Если ежедневно употреблять по 200 граммов творога, когда у человека есть какая-то предрасположенность к заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы, это может приводить к задержке жидкости и даже у некоторых людей может развиться почечная недостаточность", - сообщила диетолог.