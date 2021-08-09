Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Врач заявила об опасности ежедневного употребления творога

Анна Арсеньева
1 час назад

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об опасности ежедневного употребления творога. Об этом сообщает "Ридус".

Врач заявила об опасности творога
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, не стоит злоупотреблять творогом, так как из-за него могут возникнуть проблемы с почками.

"Творог в больших количествах (больше 100 граммов в день) противопоказан людям с заболеваниями почек, сердца, а также беременным вредно много творога. В продукте содержится легкоусвояемый белок, идет большая нагрузка на почки. Если ежедневно употреблять по 200 граммов творога, когда у человека есть какая-то предрасположенность к заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы, это может приводить к задержке жидкости и даже у некоторых людей может развиться почечная недостаточность", - сообщила диетолог.

Врач посоветовала ограничиться двумя порциями кисломолочных продуктов в день:

"Выпить на выбор стакан кефира или съесть 125 граммов натурального йогурта, или стакан нежирной ряженки. Съесть 100 граммов творога или несколько ломтиков сыра. Больше — не нужно, потому что не для всех это будет безопасным".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам рассказали, как выбрать спелые груши.

Еда,Дарья Русакова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители