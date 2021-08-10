Диетолог объяснила, почему не стоит есть зеленую часть арбуза

По ее словам, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Диетолог отмечает, что нитраты могут накапливаться именно в зеленой части, поэтому стоит есть плоды только до нее. Помимо этого, Стародубова рекомендует выбирать такие арбузы и дыни, чтобы их можно было съесть за один день. Разрезанные плоды надо хранить в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, подчеркивает эксперт.