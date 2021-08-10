Почему опасно есть зеленую часть арбуза и дыни

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова объяснила, в чем опасность употребления зеленой части дыни и арбуза. Ее слова приводит РИА Новости.

Как утверждает специалист, если в плодах есть вредные вещества, то все они находятся около корки. По словам доктора, в зеленой части могут накапливаться нитраты, поэтому стоит есть плоды только до нее.

Также диетолог советует отдавать предпочтение арбузам и дыням, размер которых позволяет съесть их за один день. Если же все-таки плод очень большой, то отрезанные куски надо хранить в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, отмечает эксперт.