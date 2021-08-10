Противоядия нет: в Сочи созрел смертельно ядовитый фрукт

В парке «Дендрарий» (город Сочи) созрели опасные плоды экзотического дерева Тунг Форда. Внешне эти смертельно ядовитые фрукты выглядят совершенно безобидно — сначала они похожи на зеленые яблочки, а по мере созревания начинают напоминать инжир, чем привлекают посетителей парка. Однако внешность обманчива — за попытку попробовать манящий плод человек может расплатиться собственной жизнью, ведь противоядия до сих пор не существует. О том, что в Сочи (парк «Дендрарий») созрел смертельно ядовитый фрукт, сообщили сотрудники ФГБУ «Сочинский национальный парк» на официальном сайте , а также во всех своих социальных сетях: «Об опасности этого экзота мы напоминаем нашим читателям каждый год. И не спроста, ведь тунг Форда способен обмануть любого своим безобидным видом!» И действительно, коварное растение способно ввести в заблуждение любого не проинформированного человека. Весной дерево Тунг Форда очень красиво цветет — оно усыпает землю вокруг себя ковром из колокольчиков. А летом появляются безобидные на вид плоды. Отмечается, что многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный фрукт и попробовать его на вкус. Соблазн может стоить жизнь. В этом году администрация парка напоминает, что все части дерева — и нежные цветы, и плоды — смертельно ядовиты! Поэтому посетителям лучше наблюдать за экзотическим деревом на расстоянии. Тем более, что противоядия к его плодам до сих пор не существует. Фото: Depositphotos