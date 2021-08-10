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Зачем на каждой кухне нужен соевый соус

Мира Маркина
3 часа назад

Соевый соус отлично оттеняет вкус суши, мяса и лапши, однако на российской кухне его встретишь нечасто. "Рамблер" рассказывает о неочевидной пользе соевого соуса.

Зачем на каждой кухне нужен соевый соус
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заменять соль

В древности соевый соус использовали для экономии соли, которая была очень дорогой. Сегодня продукт используют, чтобы потребление соли сократить. Соус обладает особенным вкусом умами, который, соединяясь с другими вкусами, делает их насыщенней. Если добавлять соевый соус в блюдо, можно солить его в два раза меньше или вовсе отказаться от приправы.

Готовить на его основе соусы

В продукте гармонично сочетаются несколько вкусов: сладкий, соленый, кислый, умами. Это делает его универсальной основой для соусов. Добавьте кунжутное масло — получите заправку для салатов в азиатском стиле или лапши вок. Немного сметаны, прованских трав и лимона — выходит идеальный соус для курицы или овощной нарезки.

Добавлять к десертам

Соус содержит производные глутаминовой кислоты, или глутамат натрия. Вещество известно как натуральный усилитель вкуса, благодаря которому оттенки сладкого и острого становятся насыщенней. Гурманы советуют перебороть страх перед неизведанным и попробовать соевый соус с мороженым, темным шоколадом, выпечкой и блинчиками.

Мариновать мясо и овощи

Благодаря своей универсальности соевый соус подготовит к жарке как мясные, так и вегетарианские блюда.

  • В маринад для мяса и птицы добавляют имбирь, чеснок, оливковое масло и мед. Мясо, пролежавшее в таком маринаде час-два, получится с хрустящей золотистой корочкой.
  • Овощи в соевом соусе нужно держать совсем немного, не больше часа. Идеально оттенят вкус и запах острые специи, а также уксус — яблочный или бальзамический.
  • Соевый соус прекрасно подходит к другим продуктам из сои — например, творогу тофу. Положите пластинки нарезанного тофу в контейнер, залейте соевым соусом, уберите в холодильник на час. Далее обжарьте в яйце с кляром — получится "рыбка" по-вегетариански.
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