Зачем на каждой кухне нужен соевый соус

Соевый соус отлично оттеняет вкус суши, мяса и лапши, однако на российской кухне его встретишь нечасто. "Рамблер" рассказывает о неочевидной пользе соевого соуса.

Заменять соль

В древности соевый соус использовали для экономии соли, которая была очень дорогой. Сегодня продукт используют, чтобы потребление соли сократить. Соус обладает особенным вкусом умами, который, соединяясь с другими вкусами, делает их насыщенней. Если добавлять соевый соус в блюдо, можно солить его в два раза меньше или вовсе отказаться от приправы.

Готовить на его основе соусы

В продукте гармонично сочетаются несколько вкусов: сладкий, соленый, кислый, умами. Это делает его универсальной основой для соусов. Добавьте кунжутное масло — получите заправку для салатов в азиатском стиле или лапши вок. Немного сметаны, прованских трав и лимона — выходит идеальный соус для курицы или овощной нарезки.

Добавлять к десертам

Соус содержит производные глутаминовой кислоты, или глутамат натрия. Вещество известно как натуральный усилитель вкуса, благодаря которому оттенки сладкого и острого становятся насыщенней. Гурманы советуют перебороть страх перед неизведанным и попробовать соевый соус с мороженым, темным шоколадом, выпечкой и блинчиками.

Мариновать мясо и овощи

Благодаря своей универсальности соевый соус подготовит к жарке как мясные, так и вегетарианские блюда.