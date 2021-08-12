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Диетолог назвала безопасное для человека количество мяса

Стелла Шмель
1 час назад

Выяснилось, сколько мяса можно съедать без ущерба для здоровья. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Диетолог назвала безопасное для человека количество мяса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению эксперта, к красному мясу можно отнести исключительно баранину и говядину. В нем содержится железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, это все положительно сказывается на самочувствии человека. Тем не менее, при каких-то проблемах со здоровьем мясо в большом количестве может нанести и вред.

"Если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек",

- заметила врач.

Если же человек здоров, то съедать до 400-500 граммов красного мяса в неделю абсолютно безопасно.

Ранее "Рамблер" писал, как разморозить мясо за 10 минут с помощью сахара.

Еда,Ирина Бережная,ИА Sputnik,
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