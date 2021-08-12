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Названы последствия отказа от молочных продуктов

Диана Товсепова
2 часа назад

Опасные последствия отказа от молочных продуктов назвала врач-диетолог Марина Аплетаева в интервью изданию Ridus.

Названы последствия отказа от молочных продуктов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Молочные продукты являются источником витамина D, полноценного животного белка, пробиотиков и кальция, который зачастую сложно получить в необходимом количестве только из растительных продуктов. Чтобы не возникло дефицита питательных веществ, специалисты настоятельно советуют включать в рацион продукты и животного происхождения. В противном случае, может возникнуть дефицит питательных веществ, уточнила диетолог.

Дефицит кальция, по словам специалиста, способен привести к ухудшению кровообращения у взрослых, нарушениям развития скелета у детей и уменьшению плотности костей у пожилых. Недостаток витамина D также способен ухудшить усвоение кальция и нарушить работу иммунной системы. Врач не рекомендовала без веских причин отказываться от молочных продуктов более чем на месяц.

«В употреблении молочных продуктов важна регулярность: их нужно есть ежедневно примерно по 2—3 порции в день, для того, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества в полном объеме», — объяснила специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал о глупых и опасных диетах прошлого.

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